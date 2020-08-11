В новом сезоне Лиги чемпионов с участием "Астаны" отменен первый матч

Матч предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов
между "Дритой
" и североирландским "Линфилдом
" не состоится из-за коронавируса в косовском клубе, сообщает пресс-служба УЕФА.
Игра должна была пройти 11 августа в швейцарском Ньоне. Решение о судьбе матча примет контрольно-дисциплинарный орган УЕФА - "Дрите" могут засчитать техническое поражение.
7 августа один из игроков "Дриты" сдал положительный тест. Его отправили на карантин вместе с футболистом, который с ним не контактировал. За день до матча с "Линфилдом" была проведена еще одна серия тестов, по итогам которой у еще одного игрока "Дриты" обнаружен коронавирус.
УЕФА совместно с представителями органов здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю "Дриту" на карантин. Перед приездом в страну все тесты команды были отрицательными.
Победитель пары "Дрита" - "Линфилд" должен в первом раунде ЛЧ встретиться
с польской "Легией". На этой же стадии в турнире стартует "Астана
", которая сыграет
с белорусским "Динамо-Брест".
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