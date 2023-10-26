17-летний игрок побил рекорд Лиги чемпионов

Футболист "Пари Сен-Жермена" Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым автором двух ассистов в матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
По информации Opta Sports, Заир-Эмери отдал две голевые передачи против "Милана" (3:0) в возрасте 17 лет и 231 дня, превзойдя рекорд англичанина Тео Уолкотта - 17 лет и 250 дней в 2006 году против "Гамбурга".
7 ноября сыграют "Боруссия" Дортмунд - "Ньюкасл", "Милан" - "Пари Сен-Жермен". С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.
Ранее главный тренер парижан Луис Энрике восхитился игрой своего таланта.
Заир-Эмери с ранних лет выступал за детскую команду футбольного клуба "Обервилье". В 2014 году присоединился к академии клуба "Пари Сен-Жермен". В сезоне-2021/2022 он уже играл за команду ПСЖ до 19 лет. 6 августа 2022-го дебютировал в основном составе парижан в матче французской Лиги 1 против "Клермона". Стал самым молодым игроком в истории ПСЖ, выйдя на поле в возрасте 16 лет и 151 дня.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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7 ноября
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
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8 ноября
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
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9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00