Казахстанский боксер избил соперника по кулачному бою. Он сделал заявление после яркой победы

Казахстанский боксер Михаил Коханчик, выступающий в кулачных боях, одержал победу на ивенте IBA.PRO 7 в Стамбуле (Турция). Его соперником был Эльнур Сулейманов из Азербайджана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок продлился все три раунда, каждый из которых был рассчитан на две минуты. Судейским решением победу одержал Коханчик, который оставил на лице оппонента серьезные увечья.

"Я еще не показал всего себя, заготовки, которые дома отрабатывал. Я сегодня не стал показывать, соперник не такого уровня, чтобы это демонстрировать. Я прошелся, всю дистанцию продержал. Думаю, чисто победил. После начала второго раунда я уже понимал, что можно удосрочить соперника, но я не стал, не хотел. Захотел пройти всю дистанцию. Я шел на риски, но получил то, что получил. Я не гонюсь за нокаутами, у меня проверка самого себя идет", - объяснил спортсмен.

"Да, хочется, чтобы соперник конкурировал с тобой, чтобы ты чувстовал какую-то опасность. Когда выходишь и еще дистанцию не нащупал - эта опасность имеется. А когда уже прочувствовал дистанцию, то кураж пропадает. Просто своя работа идет", - сказал Коханчик.

Он отметил, что не показал всего себя из-за отсутствия куража, который пропал ввиду тотальной доминации в ринге.

Михаил дал понять, что будет готов к следующему бою в скором времени. Оказалось, что на этот бой он вышел на недельном коротком уведомлении. По словам казахстанца, он всегда держит себя в форме.

"Нет, без комментариев (смеется). Я там не нужен", - заключил Коханчик.

Также у спортсмена, в прошлом побеждавшегопо любителям, спросили про возможное возвращение в любительский бокс.

Ранее на этом же турнире свою дебютную победу на профессиональном ринге одержала казахстанка Милана Сафронова (1-0-2):

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