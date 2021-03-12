Звезда "Барыса" против легенды КХЛ. Сможет ли казахстанский клуб остановить "Металлург" в шестом матче?

Сегодня, 12 марта, казахстанский клуб "Барыс" в шестом матче плей-офф КХЛ на своем льду примет магнитогорский "Металлург" и не может его проиграть. О двух важнейших игроках противостояния, которые могут принести победу своему клубу - в материале корреспондента Vesti.kz.

В Казахстан матчевая серия переехала при балансе 3-2 в пользу российского клуба. У "Барыса" неплохая статистика в домашних шестых встречах, но фаворитом в матче считается "Металлург". Клубы уже играли в Нур-Султане в текущей серии плей-офф и обменялись победами.

В "Барысе" результат может определить успешная игра 27-летнего капитана Даррена Дица. Лидер казахстанского клуба провел неровный сезон, но на финише обновил личный снайперский рекорд (17+20) и выиграл бомбардирскую гонку у Линуса Виделля (9+27) с Якобом Лильей (20+15).

Капитан выиграл для "Барыса" одну из пяти встреч противостояния с "Металлургом", когда забил победный гол в овертайме. Всего в плей-офф Диц набрал четыре (2+2) очка, а в играх с магнитогорцами - 15 (8+7) баллов. Лучшим бомбардиром клуба в Кубке Гагарина является Кирилл Панюков (3+3), но первая угроза - это Диц.

В "Металлурге" несколько заметных исполнителей, но все они уступают 39-летнему Сергею Мозякину. Легенда Лиги, возможно, не так результативен, как прежде, но к его статистике в матчах с "Барысом" не скоро приблизятся оппоненты. Он набрал уже 40 (17+23) очков. Три (2+1) балла набраны в текущей серии.

Еще один исполнитель, которого можно определить - как опасный, это Николай Голдобин. 25-летний форвард дебютировал в КХЛ, начав сезон в ЦСКА. В регулярном чемпионате россиянин набрал всего 19 (6+13) очков, но в плей-офф уже восемь (5+3).

Голдобин настоящий специалист по "Барысу". Во-первых, после перехода в "Металлург" он набрал 11 (7+4) очков в играх против казахстанцев. Во-вторых, дебютант турнира во втором матче за ЦСКА отдал первую голевую передачу против "Барыса", которой он открыл свой лицевой счет в КХЛ.

Возможно, что кто-то из этих персонажей станет героем столичного матча. "Барыс" способен переиграть оппонента, если проявят себя лидеры. Можно ожидать осторожную игру, а победитель будет определен в овертайме.

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Напомним, что шестой матч в Нур-Султане начнется в 19:30 по столичному времени и будет показан в прямом эфире. В России дали расклад на очередной матч серии, а также назвали победителя в паре.

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