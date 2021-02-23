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"Здорово, что все-таки отыгрались". Квартальнов назвал тяжелой победу "Ак Барса" над "Барысом" и рассказал о подготовке к плей-офф

Он считает, его команде надо кое-что подправить.

"Здорово, что все-таки отыгрались". Квартальнов назвал тяжелой победу "Ак Барса" над "Барысом" и рассказал о подготовке к плей-офф
Фото: ХК "Ак Барс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после победы над "Барысом" отметил, что его команде тяжело далась победа, сообщает корреспондент Vesti.kz. По его словам, казанской команде перед стартом в плей-офф надо поправить некоторые моменты.

"Тяжелый матч для нас. Вообще последние матчи тяжелые. Здорово, что все-таки отыгрались, две шайбы проигрывали, одну и вторую отыграли, забили в овертайме. Прошлую игру проиграли в овертайме, здесь забили. Там выигрывали в две - проиграли игру, а здесь получилось наоборот. С тяжелой такой победой хорошей", - прокомментировал Квартальнов.

Все мысли уже там (в плей-офф - прим. ред.). У нас идет своя подготовка, своим чередом. Ждем, конечно, этого. Но нам надо кое-какие моменты поправить", - добавил тренер.

Напомним, "Ак Барс" и "Барыс" являются наиболее вероятными соперниками по первому раунду Кубка Гагарина. Сегодня, 23 февраля, команды встречались в Казани и победу со счетом 4:3 в овертайме одержали хозяева, причем "Барыс" несколько раз вел по ходу матча. 

До конца регулярного чемпионата казахстанской команде осталось провести два матча на выезде - 25 февраля против китайского "Куньлунь РС" и 27-го против омского "Авангарда". 

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Метки:
Барыс в КХЛ Ак Барс

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