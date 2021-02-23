Попасть на "Ак Барс" нежелательно? Михайлис разобрал поражение и ответил на вопрос о сопернике по плей-офф

Главному тренеру ХК "Барыс" Юрию Михайлису понравилась игра его команды против "Ак Барса", сообщает корреспондент Vesti.kz. На пресс-конференции он разобрал встречу в Казани по периодам и отметил, что казахстанский клуб, который проиграл в овертайме, мог одержать победу в основное время.

"Хорошая игра. Команда "Ак Барс" мощно начала, и нам было очень нелегко первые минуты. Мощный прессинг. Где-то получалось выходить из зоны, где-то нет. Но очень тяжело было первые восемь-десять минут. А потом ребята стали более-менее двигаться, больше борьбы стали выигрывать, к концу первого периода игру выровняли. Хороший второй период, понравился. Ребята молодцы наши, спасибо им за самоотдачу, за самоотверженность. Но немножко в овертайме нам не повезло.

Мы понимали, что мы плохо сыграли предыдущие матчи. И тот настрой, который должен присутствовать при каждой игре, вне зависимости от соперника, идет ли он на первом месте или не попал в восьмерку сильнейших... На каждую игру нужно настраиваться и выкладываться по полной. И все парни понимали, что нужно выходить и ни секунды не расслабляться, полная концентрация должна быть.

В конце, когда было большинство, Виделль не попал в пустые ворота. Мы могли и в основное время закончить победой", - сказал Михайлис.

Наставник "Барыса" также ответил на вопрос, является ли "Ак Барс" нежелательным соперником по первому раунду Кубка Гагарина. Вероятнее всего, команды встретятся в плей-офф.

"Не знаю, мне кажется, в первой четверке нет слабых команд, и вообще восьмерка очень мощная. А первая четверка - что "Салават", что "Металлург"..." - прокомментировал Михайлис.

Напомним, "Барыс" уступил "Ак Барсу" со счетом 3:4. Вероятно, что этим командам предстоит сыграть друг против друга в первом раунде плей-офф. До конца регулярного чемпионата команде Михайлиса осталось провести два матча на выезде - 25 февраля против китайского "Куньлунь РС" и 27-го против омского "Авангарда".

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