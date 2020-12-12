Защитник "Барыса" нашел объяснение поражению от "Торпедо"

Защитник "Барыса" Егор Шалапов
поделился своими эмоциями от игры с нижегородским "Торпедо"
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась
со счетом 3:2 в пользу гостей.
"Надо начинать играть в свою игру с первого периода. Мы же проснулись только после второй шайбы. Во втором периоде начали действовать более активно, стали запирать соперника в зоне. Стали проводить комбинации, чаще бросать, но нужно было делать это сразу. В концовке "Торпедо" хорошо держало оборону, где-то нам не хватило завершающего броска", - приводит его слова сайт
КХЛ.
После этого поражения "Барыс" с 33 очками остался на девятом месте в Восточной конференции. Следующую игру казахстанский клуб проведет на выезде с челябинским "Трактором" 13 декабря.
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