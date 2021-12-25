Юрий Михайлис нашел объяснение второму поражению подряд в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис поделился своим мнением о матче с "Трактором" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

- Мы знали, что "Трактор" одна из лучших команд по игре в первом периоде, готовились к этому, но удаления и ошибки сразу привели к тому, что у хозяев появилось преимущество в две шайбы. Для такой команды, как "Трактор", это существенное преимущество. Во втором периоде была равная игра, подравнялись по броскам и голевым моментам, забили. В конце нам чуть-чуть не повезло. При игре 6 на 5 шайба перескочила, может, мы и сравняли бы счет, - приводит его слова пресс-служба челябинского клуба.

- С чем связано четырехминутное удаление Егора Петухова, после чего вы остались играть 3 на 5?

- Там несчастный случай, игрок выбрасывал шайбу и задел маску, в лицо попал. Это было неумышленно, хоккейный эпизод, но четыре минуты игрок получил. В меньшинстве держались втроем, но пропустили.

- В третьем периоде ваша команда практически смогла перевернуть игру. Что говорили игрокам в раздевалке перед этим отрезком?

- Говорили, что нужно играть до конца. У нас были хорошие моменты и во втором периоде. Надо было просто реализовывать и хладнокровнее отнестись к этому.

- Вопрос по Берглунду. У него была дополнительная мотивация сегодня, с учетом того, что он раньше играл в "Тракторе"?

- Якоб здорово играет последние матчи, создает хорошие моменты. Он и в Казани забил, успел сыграть на добивании. И сегодня хорошую шайбу забросил. В каждой игре он настраивается на лучший результат.

- Воспитанник Челябинска, защитник Егор Шалапов играл в Казани, а сегодня не попал в состав. Он получил травму или ему дали отдохнуть?

- Дали отдохнуть.

Напомним, что поражение от "Трактора" стало вторым подряд для казахстанского клуба, который ранее на выезде уступил "Ак Барсу" (3:5). Следующую игру астанчане проведут на своем льду с "Автомобилистом" 27 декабря.