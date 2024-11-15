Выйдет в плей-офф КХЛ? "Барысу" назвали плюсы отказа от легионеров и смены тренера

Бывший государственный тренер Казахстана Сергей Шавернев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы "Барыса" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после смены тренера и отказа от легионеров. Специалист оценил шансы столичного клуба попасть в плей-офф турнира.

В октябре в "Барысе" произошли кардинальные изменения: новым генеральным директором клуба стал Нурлан Оразбаев, а главным тренером - Галым Мамбеталиев.

"Понятно, что сразу отказываться от легионеров - это не лучшее решение. Можно было выставить их на драфт отказов, и выручить хоть какие-то деньги. Однако, смена тренера всегда позитивно сказывается на настрое хоккеистов. Мамбеталиеву удается настраивать ребят, что приносит определенные очки. Понятно, что полноценной командной игры мы не видим, но старание заметно. В плюсе то, что наши ребята будут получать больше игровой практики. В последних играх очень хорошо проявляют себя казахстанцы.

Однако, говорить о попадании в плей-офф мы не будем. Конечно, мизерный шанс имеется, но это будет чудом. Хорошим результатом для "Барыса" будет если команда финиширует хотя бы в топ-10 в своей конференции. Здесь самое главное наиграть своих ребят, чтобы они перестали бояться и раскрыли свой потенциал", - отметил Шавернев.