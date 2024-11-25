Выяснился антигерой "Барыса" после упущенной победы в КХЛ

Столичный "Барыс" упустил победу над омским "Авангардом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Астанчане вели 2:0 после второго периода, но впоследствии позволили гостям сотворить камбэк и вырвать победу в овертайме, передают Vesti.kz.

В овертайме решилась судьба матча "Барыса" с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ

Российский обозреватель хоккея Алексей Шевченко подвел итоги встречи.

"Прогноз – 1:3

Почему не угадал?

Тоже все угадал. Трудную победу "Авангарда". Конечно, могли и проиграть, но все равно вытянули. Однако, если с "Барысом" омский клуб так мучается, то что же будет дальше? Пока все равно довольно плохо. С "Барысом" все понятно. Нормально, че. Скоро все будет нормально.

Герой

Коул Касселс

Лучший легионер в истории клуба и КХЛ забил в овертайме.

Антигерой

Алихан Асетов

Минус 2, совершенно не попадает и без того неспешный темп.

Цифра

11626 зрителей пришли на матч "Барыса", чтобы посмотреть на Матвея Заседу.

Интересный момент

Сергей Звягин сорвал голос и еле говорил на пресс-конференции. На кого он орал? На тренера вратарей, который предложил заменить его при счете 2:0 в пользу "Барыса"?", - написал он в своем телеграм-канале.

После этой победы "Авангард" с 26 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" находится на предпоследней, 11-й строчке, набрав 21 балл. Следующую игру казахстанский клуб проведет на выезде с новосибирской "Сибирью" 27 ноября.