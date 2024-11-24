В овертайме решилась судьба матча "Барыса" с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ

Сегодня, 24 ноября, столичный "Барыс" сыграл с омским "Авангардом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Шайбами отметились Адиль Бекетаев и Иван Николишин.

Омский клуб с 26 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане с 21 баллом располагаются на предпоследней, 11-й позиции.

В лазарете казахстанского клуба находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.

После этого противостояния "Барыс" отправится на выездную серию игр против новосибирской "Сибири" (27 ноября), магнитогорского "Металлурга" (29 ноября) и московского ЦСКА (1 декабря).