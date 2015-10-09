Два выхода 2 в 1 — ноль голов: тренер "Барыса" раскритиковал атаку клуба

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец после матча с "Ак Барсом" откровенно дал понять, что ожидал большего от атакующей линии своей команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

В четверг астанинский клуб в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ уступил казанцам со счётом 1:3.

— Ребята сделали все что могли, играли на 200 процентов. Во втором периоде два игрока совершили пару грубых ошибок, что и привело к нелепым голам. Особенно первый со вбрасывания. Против одного из лидеров играли очень хорошо, но использование моментов — наша проблема. Наконец‑то забили в большинстве, продолжаем работать и тренироваться.

— Сетуете на работу нападающих? Или вратарь хозяев сегодня был хорош?

— Вратаря похвалит тренер его команды. У нас два выхода 2 в 1, надо реализовывать хоть один. Нападающие должны играть лучше.

— Есть проблемы с игрой на выезде?

— Когда играли в Омске, мне сказали, что наоборот. Журналистам надо разобраться, но мы играем по‑разному. На выезде играем хорошо, реализации не хватает.

"Барыс" потерпел второе поражение подряд. В этом сезоне казахстанский клуб проиграл "Ак Барсу" четыре матча из четырех.

10 января астанчане встретятся в Уфе с "Салаватом Юлаевым".

