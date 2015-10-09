Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КХЛ
Сегодня 21:43
 

Четырьмя голами обернулся матч "Барыса" в КХЛ

Столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил в Казани "Ак Барсу", сообщают Vesti.kz.

Выездная встреча астанчан завершилась со счетом 3:1 в пользу казанского клуба.

Первый период оказался безголевым, а счет был открыт в середине второго отрезка матча. На 31-я минуте Александр Хмелевски вывел "Ак Барс" вперед.

На 33-й минуте Григорий Денисенко удвоил преимущество хозяев льда.

В середине заключительного периода Макс Уиллман (52 минута) с передачи Майка Веккионе и Райли Уолша отыграл одну шайбу для "Барыса".

Впрочем, на 58-й минуте Артём Галимов забросил последнюю шайбу в этой игре.

Таким образом, "Барыс" потерпел второе поражение подряд. В этом сезоне казахстанский клуб проиграл "Ак Барсу" четыре матча из четырех.

10 января астанчане встретятся в Уфе с "Салаватом Юлаевым".

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Уфа   •   Регулярный чемпионат, мужчины
10 января 16:30   •   не начат
Салават Юлаев
Салават Юлаев
(Уфа)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
