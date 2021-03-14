Вокруг матча. Как "Барыс" провел последнюю игру сезона

Предлагаем вашему внимаю видео "Вокруг матча" о последней игре "Барыса" в сезоне КХЛ-2020/21.
Казахстанский клуб проиграл решающий матч с магнитогорским "Металлургом" на своей арене со счетом 3:5 и уступил в первом раунде 2-4.
Отметим, что из-за пандемии "Барыс" весь сезон играл без зрителей, которых допустили только на плей-офф.
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