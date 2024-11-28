Вернется в "Барыс"? Появилась информация об отказнике сборной Казахстана

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру экс-хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана Даррен Диц. На днях он покинул омский "Авангард", в который переходил весной текущего года, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Хоккейная правда", интерес к Дицу проявляет екатеринбургский "Автомобилист".

При этом отмечается, что возвращение Даррена в практически родной для него Казахстан на данный момент - исключено. Подписывать дорогих игроков в нынешнем сезоне Астана больше не планирует.

Диц провел за "Авангард" 18 матчей в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, забросив 1 шайбу и отдав 3 голевые передачи.

Ранее выяснилась любопытная причина ухода защитника из омского клуба.

Напомним, с 2017 по 2021 год он защищал цвета "Барыса". Еще привлекался в сборную Казахстана, но впоследствии, как сообщали некоторые источники, Даррен решил не отказываться от канадского гражданства, из-за чего лишился возможности играть нашу национальную команду.