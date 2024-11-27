Выяснилась причина ухода Даррена Дица из "Авангарда"

Стало известно, почему канадский защитник Даррен Диц покинул омский "Авангард", в который перешел в мае текущего года, подписав двухлетний контракт, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", "Авангард" расторг контракт с ним, потому что хоккеист симулировал травму.

Диц провел за омичей 18 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, забросил 1 шайбу и отдал 3 голевые передачи.

"Авангард" на данный момент идет восьмым в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 29 матчах.

В КХЛ Диц также играл за "Барыс" (2017-2021) и московский ЦСКА (2021-2024).

Еще он защищал цвета сборной Казахстана, но в 2023 году был лишен гражданства нашей страны, поскольку он имел еще другое гражданство. По законодательству гражданин Казахстана не может иметь паспорт другого государства.