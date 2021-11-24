"В составе команды вновь произошли изменения". КХЛ - о второй победе подряд "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу "Барыса" против минского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась в пользу хозяев, победивших по буллитам (3:2)

"В последнем матче "Барыс" наконец-то смог прервать череду неудач, обыграв в гостях "Северсталь" (4:3 ОТ). В составе команды вновь произошли изменения, в этот раз на лед вернулся Томаш Юрчо, место в воротах занял Никита Бояркин, а Даррен Диц пропускал вторую игру подряд. У минчан на выезд не отправились молодые хоккеисты Илья Усов и Алексей Колосов, выбранные для участия в Матче Звезд КХЛ-2022.

Как и в недавнем матче в Минске, завершившемся со счетом 6:5 в пользу "Динамо", команды начали встречу результативно. В начале шестой минуты хозяева реализовали большинство - Линден Вей отыгрался на пятаке с Томашем Юрчо и забросил первую шайбу после возвращения в "Барыс". Юрчо в этом эпизоде набрал свое первое очко в КХЛ.

К перерыву гости смогли перевернуть ход игры. Сначала Сергей Сапего завершил отличную комбинацию партнеров, забросив свою первую шайбу в КХЛ. Затем Тайлер Граовац подправил шайбу в ворота после дальнего броска Якуба Крейчика. В целом первая треть игры проходила с преимуществом казахстанской команды, которая еще больше прибавила во втором периоде.

На 29-й минуте шайба побывала в воротах "Динамо", но тренерский запрос на блокировку вратаря принес пользу. "Барыс" не сдавался и сравнял счет - Никите Михайлису оставалось только переправить шайбу в пустые ворота после изящной передачи Кертиса Волка, продлившего свою результативную серию до шести матчей.

В начале третьего периода "Динамо" сделало все, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. Причем так, что большая часть периода проходила в зоне "Барыса". Моменты у минчан были, было и большинство после удаления Кертиса Волка, но надежно действовала оборона хозяев. В овертайме инициатива уже перешла к астанчанам, которые создали достаточное число моментов. В серии бросков точные попытки Никиты Михайлиса и Линдена Вея принесли победу "Барысу", - говорится в тексте.

Напомним, что следующую игру "Барыс" также проведет на своем льду с "Торпедо" (Нижний Новгород) 25 ноября.