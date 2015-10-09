Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 17:05
 

В России двумя словами оценили новый трансфер "Барыса"

  Комментарии

В России двумя словами оценили новый трансфер "Барыса" ©fightinghawks.com

Российский хоккейный обозреватель Артур Хайруллин прокомментировал новый трансфер астанинского "Барыса", сообщают Vesti.kz.

Сегодня клуб подписал односторонний контракт с американским голкипером Адамом Шилом сроком до 31 мая 2026 года.

"Барыс" заключил соглашение с вратарём Адамом Шилом, который метался между АХЛ и лигой Восточного побережья. Странный трансфер, откровенно говоря. Уж лучше Шестакову бы дали поиграть", — написал Хайруллин в своём Telegram-канале.

Ранее "Барыс" объявил об уходе канадского голкипера Оливье Родрига, не сыгравшего за команду ни одного матча. Вратарь получил травму на тренировке, и контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Уже сегодня, 18 сентября, "Барыс" проведёт выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга". Начало игры — в 19:00 по времени Астаны. Хозяева занимают третье место в таблице Восточной конференции (8 очков в пяти матчах), тогда как астанчане идут восьмыми (6 очков в четырёх играх).

Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в КХЛ

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Магнитогорск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Металлург М
Металлург М
(Магнитогорск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Металлург М
Ничья
Барыс
Проголосовало 11 человек

