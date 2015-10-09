В России двумя словами оценили новый трансфер "Барыса"

Российский хоккейный обозреватель Артур Хайруллин прокомментировал новый трансфер астанинского "Барыса", сообщают Vesti.kz.

Сегодня клуб подписал односторонний контракт с американским голкипером Адамом Шилом сроком до 31 мая 2026 года.

"Барыс" заключил соглашение с вратарём Адамом Шилом, который метался между АХЛ и лигой Восточного побережья. Странный трансфер, откровенно говоря. Уж лучше Шестакову бы дали поиграть", — написал Хайруллин в своём Telegram-канале.

Ранее "Барыс" объявил об уходе канадского голкипера Оливье Родрига, не сыгравшего за команду ни одного матча. Вратарь получил травму на тренировке, и контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Уже сегодня, 18 сентября, "Барыс" проведёт выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга". Начало игры — в 19:00 по времени Астаны. Хозяева занимают третье место в таблице Восточной конференции (8 очков в пяти матчах), тогда как астанчане идут восьмыми (6 очков в четырёх играх).

