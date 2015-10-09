"В очередной раз". Кравец назвал причину поражения "Барыса" в матче КХЛ

Главный тренер столичного "Барыса" Михаил Кравец высказался о поражении "Сибири" в рамках домашнего матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Напомним, основное время завершилось со счётом 1:1. В серии буллитов точнее оказались гости из Новосибирска (1:2).

"Тяжёлая игра, знали, что с "Сибирью" она такой и будет. Команда всё время откатывается, играет на контратаках, сложно пройти их оборону. Если делать какие-то неправильные действия, приходится выигрывать борьбу. Это было не всегда, отсюда и такой вязкий матч. Вроде, бросаем, вроде, давим, создаём какие- моменты, но совсем опасных не было", — цитирует слова Кравца Shaiba.kz.

— "Хорошо, что забили в большинстве, но в овертайме нужно использовать моменты, которые мы создали. В дополнительном времени моментов у нас было больше, чем в основном. А буллиты - это мастерство. В очередной раз нам его не хватило. С не очень хорошим настроением уходим на перерыв. Сегодня нужно было побеждать", — добавил специалист.

После матча "Барыс" сохранил за собой девятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, имея на счету 29 очков. "Сибирь" же, несмотря на 26 набранных баллов, продолжает замыкать турнирную таблицу дивизиона.

Следующую игру команда Михаила Кравца проведёт 16 декабря на выезде — астанчанам предстоит встреча с екатеринбургским "Автомобилистом".

