В немецком клубе оценили трансфер Найджела Доуса

Спортивный менеджер немецкого клуба "Адлер Мангейм" Ян-Аксель Алаваара прокомментировал переход форварда сборной Казахстана Найджела Доуса, с которым был подписан контракт на два года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Найджел Доус выбрал новый клуб после ухода из "Ак Барса"

"Убедить такого игрока, как Найджел Доус, нелегкая задача. Но мы все счастливы, что он выбрал нас. Доус - настоящий профессионал. На протяжении многих лет он уделяет большое внимание своей физической форме и невероятно много работает каждый день.

Его отношение к делу в сочетании с голевым чутьем, вниманием к партнерам по команде и пониманием игры делают его очень ценным игроком, который, несомненно, поможет нам", - приводит его слова официальный сайт клуба.

Напомним, что Доус защищал цвета "Барыса" в период 2011-2018 годов, тогда как минувший сезон в КХЛ отыграл за казанский "Ак Барс". При этом 36-летний форвард не помог сборной Казахстана на чемпионате мира в Риге, отправившись отдыхать в Дубай.

Доус дал первый комментарий после перехода в новый клуб

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