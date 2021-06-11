Найджел Доус выбрал новый клуб после ухода из "Ак Барса"

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус перешел в немецкий "Мангейм". Контракт подписан на два года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

В прошедшем сезоне Доус играл за "Ак Барс". В чемпионате провел 47 матчей, в которых набрал 43 (23+20) очка. В плей–офф у него шесть (3+3) очков в 14 играх.

Напомним, что 36-летний форвард был в расширенном списке сборной, но в Нур-Султан на сбор не приехал и пропустил ЧМ-2021 в Латвии.

Доус выступал за "Барыс" в период 2011-2018 годов, после чего оказался в "Автомобилисте", а уже оттуда перебрался в "Ак Барс" летом прошлого года.

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