В "Барысе" заявили о возрождении после победы в матче КХЛ

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал выездную победу клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком", сообщают Vesti.kz.

Астанчане в овертамйме обыграли нижнекамский клуб в овертайме - 2:1.

"Я считаю, что у нас идёт возрождение «Барыса» именно со своими игроками. Думаю, со временем они наберут ход, будут больше работать над всеми компонентами. Хорошие ребята, просто нужно дать им играть. Замена Кирилла Савицкого на Никиту Сетдикова в первом звене во втором периоде связана с тем, что Кириллу шайба два раза попала в голеностоп, он не смог играть. Мы будем смотреть, что у него, перелом или сильный ушиб. Поэтому перешли на игру в три тройки и четыре пары защитников", - цитирует Мамбеталиева сайт КХЛ.