В "Барысе" сделали заявление о возвращении легенды

Генеральный директор "Барыса" Нурлан Оразбаев рассказал, вернется ли бывший канадский и казахстанский хоккеист Кевин Даллмэн в столичный клуб, передают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что легенда может вернуться в "Барыс", но уже в качестве функционера в системе клуба. Даллмэн выступал за "Барыс" с 2008 по 2012 и с 2014 по 2019 годы.

"Мы общались с Кевином, он изъявил желание помочь клубу, но в качестве кого - не знаю. Естественно, это другие финансовые условия, зарплаты в Северной Америке намного больше. У нас пока нет возможности пригласить его. Чтобы быть тренером, нужно получить тренерское образование, лицензию, - цитирует Оразбаева "Шайба.kz".

Также в КХЛ он играл за санкт-петербургский СКА. Всего Даллмэн провел в КХЛ 620 матчей, в которых набрал 431 (142+289) очко. Также Кевин выступал за сборную Казахстана на четырех чемпионатах мира и двух олимпийских отборах.

В 2019 году защитник объявил о завершении карьеры.