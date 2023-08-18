В "Барысе" произошли изменения

В "Барысе" упразднена должность президента клуба. Занимавший этот пост Борис Иванищев теперь является генеральным директором, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".
Отмечается, что бывший вице-президент "Барыса" Болат Карабалин теперь стал заместителем генерального директора.
Иванищев стал президентом "Барыса" в мае 2018 года после ухода Аскара Шопобаева. В это же время в астанинский клуб пришел Болат Карабали, ранее работавший в "Кулагере" и "Арыстане".
Ранее прошла информация, что казахстанский клуб заинтересован в подписании финского форварда Тему Пулккинена.
Напомним, "Барыс" стартует в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.
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