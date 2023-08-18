"Барыс" заинтересован в подписании призера чемпионата мира

"Барыс" заинтересован в подписании финского форварда Тему Пулккинена. Об этом сообщает телеграм-канал "Трансферы КХЛ|Хоккей".
Также отмечается, что казахстанский клуб работает над подписанием центрального нападающего по просьбе тренерского штаба.
31-летний Пулккинен играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский "Трактор", ярославский "Локомотив", московское и минское "Динамо".
Также в его карьере были "Чикаго Вулвз", "Аризона Койотис", "Айова Уайлд", "Миннесота Уайлд", "Гранд-Рапидс Гриффинс", "Детройт Ред Уингз", "Йокерит". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сыграл 83 матча, набрав 22 (13+9) результативных балла.
В составе сборной Финляндии становился серебряным призером чемпионата мира 2016 года.
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