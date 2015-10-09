Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В "Барысе" нашли объяснение упущенной победе в матче КХЛ

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал матч против "Салавата Юлаева", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Уфе и завершилась поражением астанинской команды со счётом 4:7. Хотя по ходу игры "Барыс" вёл 2:0 и 3:1.

"Игра весёлая получилась. Особенно с нашей стороны. Хороший первый период, неплохое начало второго. Но потом такие вот не очень хорошие, неоправданные удаления. Хотя, с моей точки зрения, когда с игрока срывают шлем рукой, обычно дают две минуты. Но это не значит, что игрок должен в этой ситуации не бежать на скамейку. Здесь, видимо, другая ситуация была. Это два основных момента, когда "Салават" сравнял, это два основных удаления, которые привели к такому результату.

Затем всё-таки в третьем периоде, даже вернувшись к счёту, проиграли в позиционной обороне. Нужно правильно играть. Ну и, конечно, самим нужно забивать, моменты были у нас.

Но основная причина, я считаю, что нельзя так удаляться и оставлять команду втроём, давать возможность сопернику оживать, потому что было достаточно моментов, были хорошие контратаки, выездная игра, нужно терпеть в обороне и нужно выполнять каждому свою работу", - приводит слова тренера Шайба.kz.

"Салават Юлаев", набрав 27 очков, поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции, сместив "Барыс" (27) на десятую позицию.

Следующие выездные игры "Барыс" проведёт против магнитогорского "Металлурга" (29 ноября) и новосибирской "Сибири" (1 декабря).

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Магнитогорск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 ноября 16:30   •   не начат
Металлург М
Металлург М
(Магнитогорск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Металлург М
Ничья
Барыс
Проголосовало 1 человек

