В "Барысе" нашли объяснение упущенной победе в матче КХЛ

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал матч против "Салавата Юлаева", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Уфе и завершилась поражением астанинской команды со счётом 4:7. Хотя по ходу игры "Барыс" вёл 2:0 и 3:1.

"Игра весёлая получилась. Особенно с нашей стороны. Хороший первый период, неплохое начало второго. Но потом такие вот не очень хорошие, неоправданные удаления. Хотя, с моей точки зрения, когда с игрока срывают шлем рукой, обычно дают две минуты. Но это не значит, что игрок должен в этой ситуации не бежать на скамейку. Здесь, видимо, другая ситуация была. Это два основных момента, когда "Салават" сравнял, это два основных удаления, которые привели к такому результату.

Затем всё-таки в третьем периоде, даже вернувшись к счёту, проиграли в позиционной обороне. Нужно правильно играть. Ну и, конечно, самим нужно забивать, моменты были у нас.

Но основная причина, я считаю, что нельзя так удаляться и оставлять команду втроём, давать возможность сопернику оживать, потому что было достаточно моментов, были хорошие контратаки, выездная игра, нужно терпеть в обороне и нужно выполнять каждому свою работу", - приводит слова тренера Шайба.kz.