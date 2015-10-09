"Барыс" развалился после 3:1 и проиграл 4:7 в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от уфимского "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев. При этом гости вели 2:0 и 3:1, но умудрились упустить преимущество и позволить сопернику добыть волевую победу.

В составе астанчан отличились Макс Уиллман (12-я минута, 44-я), Майкл Веккьоне (14-я) и Райли Уолш (28-я). У уфимцев шайбы забросили Девин Броссо (18-я, 59-я), Шелдон Ремпал (29-я, 45-я), Джек Родуолд (34-я), Александр Хохлачёв (41-я) и Артём Пименов (58-я).

Благодаря этому успеху "Салават Юлаев" набрал 27 очков и поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции, сместив "Барыс" (27) на десятую строчку.

Напомним, что "Барыс" завершит выездную серию играми против магнитогорского "Металлурга" (29 ноября) и новосибирской "Сибири" (1 декабря).