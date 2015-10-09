Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Участник Олимпиады: КХЛ выделила трансфер "Барыса"

Сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал о самых заметных переходах минувшей недели, отметив новичка астанинского "Барыса", передают Vesti.kz.

Тайлер Уотерспун. Из "Лаваля" (АХЛ) в "Барыс"

"В домашнем матче с "Ак Барсом" в "Барысе" дебютировал вратарь Адам Шил, а в игре с "Сибирью" ему пришлось выйти на лёд после четырёх шайб, пропущенных Андреем Шутовым. Несмотря на победу счёт 6:4 недвусмысленно намекает, что астанчанам не помешало бы усиление не только вратарской линии, но и обороны. И оно уже подоспело в лице Уотерспуна. В "Лавале" — фарме "Монреаля" — Тайлер был альтернативным капитаном, что многое говорит о его авторитете. Аналогичную должность Уотерспун занимал и в предыдущей команде, а в 2022 году принял участие в Олимпиаде — в сборной Канады он был одним из четырёх представителей АХЛ", - пишет КХЛ.

Сегодня, 29 сентября, столичный "Барыс" сыграет с владивостокским "Адмиралом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, матч в Астане начнётся в 19:30 по местному времени. 

"Барыс" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 9 очков, а "Адмирал" с 8 баллами находится на девятой строчке.

Прямая трансляция матча "Барыса" против конкурента в конференции КХЛ

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Адмирал
Адмирал
(Владивосток)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Адмирал
Проголосовало 7 человек

