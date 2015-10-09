Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 07:38
 

Прямая трансляция матча "Барыса" против конкурента в конференции КХЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча "Барыса" против конкурента в конференции КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 29 сентября, столичный "Барыс" сыграет с владивостокским "Адмиралом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 29 сентября, столичный "Барыс" сыграет с владивостокским "Адмиралом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Барыс" с 9 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, тогда как "Адмирал" располагается на девятой строчке, имея в активе 8 баллов.

В лазарете казахстанского клуба находятся Алихан Асетов, Роман Старченко, Тамирлан Гайтамиров и Тайс Томпсон.

Домашнюю серию "Барыс" завершит матчем с ярославским "Локомотивом" 1 октября, после чего отправится на очередной выезд.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:30   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Адмирал
Адмирал
(Владивосток)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Адмирал
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!