Прямая трансляция матча "Барыса" против конкурента в конференции КХЛ

Сегодня, 29 сентября, столичный "Барыс" сыграет с владивостокским "Адмиралом" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане и начнётся в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Барыс" с 9 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, тогда как "Адмирал" располагается на девятой строчке, имея в активе 8 баллов.

В лазарете казахстанского клуба находятся Алихан Асетов, Роман Старченко, Тамирлан Гайтамиров и Тайс Томпсон.

Домашнюю серию "Барыс" завершит матчем с ярославским "Локомотивом" 1 октября, после чего отправится на очередной выезд.