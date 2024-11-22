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Тренер "Барыса" озвучил переломный момент в матче с "Амуром"

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Тренер "Барыса" озвучил переломный момент в матче с "Амуром" ©ХК "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал матч против хабаровского "Амура" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал матч против хабаровского "Амура" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 0:3. Видеообзор смотрите здесь.

"Не хватило концентрации в некоторых моментах, где-то закопались в атаке, получили контратаки. Ну и буллит, новые правила, если опускают клюшку, решение на усмотрение судьи. Видимо, увидели, что выбивали клюшкой шайбу, это их трактовки. Я думаю, буллит нас и подломил. Бывает такое, что всю игру команда держит концентрацию, работают ребята. А сегодня моментами играли. Чувствовалась какая-то несобранность. Обсудим все, посмотрим наши моменты и будем готовиться к следующей игре", - приводит его слова Шайба.kz.

После этой игры турнирное положение команд не изменилось в Восточной конференции: "Барыс" с 20 очками занимает 11-е место, а "Амур" с 15 баллами находится на последнем, 12-м.

Следующую игру астанчане проведут на своем льду с омским "Авангардом" 24 ноября.

Барыс в КХЛ КХЛ Амур Хоккей

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