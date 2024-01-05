Тренер "Барыса" объяснил разгром после четырех побед подряд в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Олег Болякин прокомментировал поражение "Трактору" со счетом 1:5 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Примечательно, что именно с таким результатом челябинцы уступили 30 декабря в Астане.

- Команда отработала хорошо два периода, видимо, в третьем не хватило эмоций и сил. Была очень энергозатратная игра в Ярославле. Парни отыграли овертайм и буллиты. Те эмоции, которые оставили там, не хватило на концовку матча. Есть определенные ошибки, которые мы посмотрим и разберем. Команда "Трактор" сегодня показала, как надо реализовывать хорошие моменты, хотя и у нас таких было немало. К сожалению, мы забили только один гол, а с таким показателем сложно выигрывать. Соперника с победой, а мы идем дальше, будем работать, анализировать, - приводит слова Болякина "Шайба.kz".

- Перед третьим периодом у вашей команды была возможность сравнять счет. Можно ли сказать, что психологический фактор сыграл свою роль?

- Эмоций не хватило, третий гол надломил, ребята устали. Сложно догонять. В Ярославле мы догоняли, сегодня нет. Поэтому и начало игры было не совсем убедительным, мы просили ребят о максимальной концентрации. Но мы получили четыре минуты удаления, это накладывает отпечаток, потому что кто-то играет, кто-то нет. Это наслоение и сказалось. В хоккее нет мелочей, есть детали, которые влияют на результат. Сегодня они сыграли против нас.

- Играли с "Трактором" совсем недавно в Астане, абсолютно противоположный результат. Что поменялось? Получилось тяжелое поражение.

- Я бы не сказал, что поражение тяжелое. Два периода мы играли одинаково. Если посмотреть по статистике, у нас было преимущество по классу и по броскам. Я считаю, что в третьем периоде пропустили третий гол, допустили ненужные ошибки. Когда "Трактор" повел в две шайбы, они почувствовали себя более комфортно, у наших ребят не хватило энергии. Ничего страшного, бывает так. Соперник проиграл, но идет дальше, обыгрывает. Мы точно также.

- У "Барыса" объективно небольшие шансы попадания в плей-офф, но с вашим приходом команда стала показывать лучший отрезок в сезоне. С чем связано это? За счет чего удалось переломить ситуацию? Или вы не так жестко подходите к процессу?

- Нет, я комментировать предыдущих тренеров не буду, я уже это говорил. Мое видение хоккея немного другое. Когда я работал генеральным менеджером, я понимал, в какой хоккей должна играть команда. У нас в клубе есть квалифицированные легионеры, их просто надо правильно использовать. Мы поменяли тренировочный процесс, процесс труда и отдыха, поэтому ребята успевают отдыхать, восстанавливаться. Много деталей, которые влияют на содержание. Главное, что наша игра преобразилась и стала нравиться болельщикам, ведь мы выходим на матчи для них. Поражения бывают, к сожалению. Их надо достойно принимать и идти дальше, не опуская головы.

- У Эдварда Паскуале и Андрея Шутова примерно равное игровое время, у Андрея немного больше. Вы не склоняетесь к тому, что он будет играть чаще в концовке регулярного чемпионата?

- Андрей Шутов получил небольшое повреждение. Чтобы его поберечь и не провоцировать рецидив травмы, мы поставили Эдди на матчи. Прошло время, доктора говорят, что процентов на 98 Андрей Шутов готов. Поэтому у нас ротации вратарской и не было. Да и когда команда побеждает, нет смысла менять. Знаете же закон, что победный состав не меняется. Тем более были обстоятельства по здоровью спортсмена.

- Алекс Грант не играл с начала сезона. На ваш взгляд, насколько он готов? Не мучает ли его старая травма? Довольны ли вы тем, что он показывает сейчас?

- Я думаю, что любой спортсмен должен получать игровую практику после травм. Мы пошли на определенный риск, мы дали играть, потому что он сам дал понять, что готов. Да, ему тяжело, но думаю, с каждой игрой он будет приобретать больше уверенности и динамики. Появится уверенность. Он - опытный игрок, даже своим присутствием в раздевалке дает позитив.

Отметим, что в Челябинске прервалась победная серия "Барыса" из четырех матчей. Следующую игру астанчане проведут на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым" 7 января.