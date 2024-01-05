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Новости спорта Хоккей КХЛ
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"Барыс" потерпел первое поражение в новом году

"Барыс" потерпел первое поражение в новом году
©ХК "Барыс"

Казахстанский "Барыс" не смог продлить победную серию в матче с челябинским "Трактором" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда, у которых отличились Никита Тертышный (6-я минута), Александр П. Шаров (33-я), Данил Юртайкин (45-я), Виталий Кравцов (46-я) и Илья Карпухин (55-я). У проигравших шайбу забросил Нельсон Ножье (33-я).

Как итог, астанчане потерпели первое поражение в новом году, у них прервалась серия из четырех побед. 

После этой игры "Барыс" продолжает с 39 очками занимать предпоследнее, 11-е место в таблице "Востока", тогда как челябинцы, набрав 57 очков, вышли на промежуточную пятую строчку в этой конференции.

Следующий матч казахстанский клуб проведет на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым" 7 января.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Трактор

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