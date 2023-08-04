Свыше 300 миллионов тенге. Легионер "Барыса" стал самым высокооплачиваемым среди вратарей КХЛ

Вратарь "Барыса" Эдди Паскуале стал самым высокооплачиваемым вратарей КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания "Спорт-Экспресс" зарплата Паскуале составляет 308 миллионов 750 тысяч тенге (65 миллионов) в год.

На втором месте располагается другой канадец Джереми Смит, подписавший контракт с "Куньлунем". Он будет зарабатывать в год 261 миллион 250 тысяч тенге (55 миллионов рублей). На третьем месте по размеру зарплат идет Евгений Аликин из "Автомобилиста" - 247 миллионов тенге в год (52 миллиона рублей).

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"Барыс" стартует в регулярном чемпионате домашним матчем против "Салавата Юлаева", который пройдет 2 сентября.

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