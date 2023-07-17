Стало известно, когда "Барыс" проведет 1000-й матч в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассказала, какие клубы проведут свой 1000-й матч в лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наряду с "Барысом" в сезоне 2023/2024 еще три команды из Континентальной хоккейной лиги - "Локомотив", "Трактор" и "Торпедо" - собираются достичь отметки в 1000 сыгранных матчей.

"Локомотив" и "Трактор", проведут юбилейные матчи 1 декабря, а представителям "Барыса" из Астаны и "Торпедо" из Нижнего Новгорода придется подождать практически до конца регулярного чемпионата, чтобы достичь этого рубежа.

"Барыс" сыграет 1000-ю встречу против СКА 8 февраля 2024 года на своем льду, а "Торпедо" разменяет тысячу 24 февраля следующего года.

На данный момент семь клубов КХЛ перешагнули отметку в тысячу матчей: "Металлург" Магнитогорск, СКА, "Ак Барс", ЦСКА, "Авангард", "Салават Юлаев", "Динамо" Москва.

"Барыс" стартует в регулярном чемпионате домашним матчем против "Салавата Юлаева", который пройдет 2 сентября.

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