Стало известно, кем может усилить состав "Барыс"

Стало известно о планах столичного "Барыса" по усилению состава, передают Vesti.kz.

По информации инсайдерской программы "Головой об лёд", в ближайшее время "Барыс" может подписать контракт с 32-летним канадским защитником Тайлером Уотерспуном, ранее выступавшим за "Калгари". Последним клубом хоккеиста был "Лаваль Рокет".

Напомним, ранее "Барыс" объявил об уходе канадского голкипера Оливье Родрига, который не сыграл ни одного матча из-за травмы. Его место занял американский вратарь Адам Шил.

Сегодня, 22 сентября, "Барыс" проведёт матч регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо". Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

"Динамо" занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 6 очков в пяти матчах. У "Барыса" - 8-я строчка на "Востоке" и 6 очков после шести игр.