Стали известны четыре кандидата на пост гендиректора "Барыса"

Стали известны несколько кандидатов на должность генерального директора хоккейного клуба "Барыс". Их активно обсуждают в кулуарах клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Головой Об Лед".
Отмечается, что в этот раз процесс назначения будет более обдуманным, в отличие от предыдущего случая.
Среди претендентов:
Кто из них станет новым генеральным директором "Барыса" - решит руководство клуба.
Отметим, что этот пост остается вакантным после ухода Нурлана Оразбаева.
Нынешний сезон стал для "Барыса" настоящим разочарованием - команда финишировала на последнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав всего 35 очков в 68 играх регулярного чемпионата.
Реклама