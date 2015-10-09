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КХЛ
Вчера 20:37
 

Стали известны четыре кандидата на пост гендиректора "Барыса"

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Стали известны четыре кандидата на пост гендиректора "Барыса" ©hcbarys.kz

Стали известны несколько кандидатов на должность генерального директора хоккейного клуба "Барыс". Их активно обсуждают в кулуарах клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Головой Об Лед".

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Стали известны несколько кандидатов на должность генерального директора хоккейного клуба "Барыс". Их активно обсуждают в кулуарах клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Головой Об Лед".

Отмечается, что в этот раз процесс назначения будет более обдуманным, в отличие от предыдущего случая.

Среди претендентов:

  • Диас Маржикпаев - с прошлого года возглавляет СДЮСШ №10 города Астана.
  • Руслан Есеналин - в конце прошлого года был назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК. Имеет опыт работы руководителем ХК "Кулагер".
  • Вячеслав Борисов - основатель сети частных хоккейных школ в Астане.
  • Талгат Китаров - долгие годы управлял ХК "Астана" и местным ДЮСШ.

    • Кто из них станет новым генеральным директором "Барыса" - решит руководство клуба.

    Отметим, что этот пост остается вакантным после ухода Нурлана Оразбаева.

    Нынешний сезон стал для "Барыса" настоящим разочарованием - команда финишировала на последнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав всего 35 очков в 68 играх регулярного чемпионата.

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