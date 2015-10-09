В "Барысе" кипят страсти: игроки записывают видеообращение

В клубе "Барыс" разворачиваются любопытные события на фоне недавней отставки генерального директора Нурлана Оразбаева, передают Vesti.kz.

Стало известно будущее гендиректора "Барыса"

Как сообщает программа "Головой Об Лед", утро на арене "Барыса" началось с внепланового собрания. Игрокам клуба и его фарм-командам - "Номад" и "Снежные Барсы" - предложили записать видеообращение в поддержку Оразбаева. При этом подчеркивается, что участие в инициативе полностью добровольное: спортсменам предлагают выразить свою позицию искренне, без давления со стороны руководства.

По словам самих хоккеистов, именно при Оразбаеве они получили шанс проявить себя в матчах Континентальной хоккейной лиги. Он дал им значительный "кредит доверия", позволив больше играть в матчах уровня КХЛ.

В то же время сами игроки настроены скептически: они не уверены, что это видео действительно сможет повлиять на дальнейшее развитие ситуации в клубе.

Напомним, что нынешний сезон для "Барыса" выдался крайне неудачным: команда замкнула турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав лишь 35 очков в 68 матчах регулярного чемпионата.

Что касается Нурлана Оразбаева, он возглавил клуб в октябре 2024 года, сменив на этом посту Бориса Иванищева. Оразбаев стоял у истоков "Барыса" и ранее уже работал в клубе в период с 2006 по 2012 год, а затем - с 2013 по 2015-й. Именно в этот период астанчане получили путевку в Континентальную хоккейную лигу.