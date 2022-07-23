Стала известна зарплата казахстанца в московском "Спартаке"

Стала известна заработная плата казахстанского форварда Романа Старченко, который перешел в московский "Спартак", сообщает телеграм-канал "Правый хват".

36-летний нападающий сборной Казахстана подписал контракт с россиянами, а в "Барысе" набрал 377 (200+177) очков.

"Казахстанский нападающий Роман Старченко, после 14 лет в "Барысе" подписавший годичный контракт со "Спартаком", в следующем сезоне заработает 25 миллионов рублей", - пишет источник.

Ранее Старченко рассказал о причинах перехода в "Спартак", высказавшись о предложении "Барыса".

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