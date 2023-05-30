Стала известна зарплата казахстанского хоккеиста в "Авангарде"

Стали известны подробности сделки между "Авангардом" и "Ак Барсом", в результате которой казахстанский нападающий Кирилл Панюков перешел в омский клуб, сообщают Vesti.kz.

По информации "Матч ТВ", "Авангард" заплатил "Ак Барсу" компенсацию в размере 23 миллионов рублей (128 миллионов тенге).

По новому контракту с омичами зарплата Панюков составит в следующие три сезона 24, 29 и 32 миллиона рублей соответственно.

Форвард в минувшем сезоне провел за "Ак Барс" 68 матчей, в которых набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности "+17". Панюков защищал цвета "Ак Барса" с 2021 года, до этого он играл за казахстанский "Барыс".

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