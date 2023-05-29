Названа многомиллионная сумма за переход казахстанца в топ-клуб КХЛ

Стал известен размер отступных, который омский "Авангард" заплатил за переход казахстанского форварда Кирилла Панюкова, сообщает корреспондент Vesti.kz. Панюков перешел в омский клуб из казанского "Ак Барса" в обмен на отступные.

По информации журналиста "Спорт-Экспресса" Артура Хайруллина компенсация за Панюкова составила 25 миллионов рублей (139 миллионов тенге).

Отметим, что контракт игрока с омичами рассчитан на три года. В сезоне 2022/23 форвард провел за казанскую команду 68 матчей, набрал 15 (9+6) очков и имел плюс-17.

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