"Сохраняют все шансы нагнать конкурентов". КХЛ - о матче "Барыс" - "Витязь"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу "Барыс" - "Витязь", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 27 ноября, в Нур-Султане и начнется в 17:00. Трансляция будет доступна здесь.

"Барыс" проведет третий матч домашней серии, в ходе которой клуб отмечает свое 22-летие. Астанчане пока набрали максимум возможных очков, переиграв минское "Динамо" (3:2 Б) и "Торпедо" (4:2). "Витязь" выездную серию начал с успеха в Уфе, где в серии бросков сломил сопротивление "Салавата Юлаева" со счетом 3:2. Хозяева находятся вне зоны плей-офф на "Востоке", но сохраняют все шансы нагнать идущих впереди "Автомобилист", "Нефтехимик" и "Сибирь".

Положение "Витязя" куда сложнее - подольчане идут последними в Западной конференции, а отставание от заветной восьмерки исчисляется уже десятком очков.

Форвард "Барыса" и дебютант Матча Звезд КХЛ-2022 Никита Михайлис входит в список лучших бомбардиров чемпионата (15+19 в 32 встречах). Результативная серия нападающего составляет четыре матча (2+2). Его преследует другой участник грядущего звездного уик-энда Нико Оямяки из "Витязя", в активе которого 21+11 в 32 встречах и статус лучшего снайпера чемпионата. Даррен Диц - в лидерах снайперской гонки среди защитников (9 голов в 29 матчах). Кертис Волк не уходит со льда без очков уже семь игр кряду (2+5). Линден Вей в случае выхода на лед сегодня сыграет 200-й матч в КХЛ. Капитану гостей Федору Малыхину не хватает одного точного броска, чтобы "выбить" отметку в 100 голов в Лиге.

"Барыс" выиграл шесть последних домашних матчей у "Витязя"". Последний раз подольчане увезли победу из столицы Казахстана более семи лет назад - 10 сентября 2014 года (2:0)", - говорится в тексте.

Напомним, что в предстоящем матче казахстанскому клубу не поможет Кирилл Савицкий, получивший повреждение в прошлой игре с "Торпедо". При этом Даррен Диц и Олле Альсинг провели первую тренировку после болезни.