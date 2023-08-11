Собравшийся судиться с "Барысом" нападающий может перейти в "Динамо"

Канадский центрфорвард Майкл Шапю может стать игроком минского "Динамо". Об этом сообщает телеграм-канал "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".

Уход нападающего из "Барыса" обернулся скандалом. С ним расторгли соглашение без выплаты компенсации, на что был подан протест. Кроме того он собирался обратиться в спортивно-арбитражный суд в Лозанне по поводу незаконного разрыва контракта.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Шапю провел за "Барыс" десять матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами.

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