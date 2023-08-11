Собравшийся судиться с "Барысом" нападающий может перейти в "Динамо"

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Канадский центрфорвард Майкл Шапю может стать игроком минского "Динамо". Об этом сообщает телеграм-канал "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".
Уход нападающего из "Барыса" обернулся скандалом. С ним расторгли соглашение без выплаты компенсации, на что был подан протест. Кроме того он собирался обратиться в спортивно-арбитражный суд в Лозанне по поводу незаконного разрыва контракта.
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Шапю провел за "Барыс" десять матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами.
Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ
Реклама