Следующий соперник "Барыса" устроил матч-триллер в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Уфе завершилась в овертайме победой "Металлурга" со счетом 3:2.

Примечательно, что магнитогорцам, которые являются обладателями Кубка Гагарина дважды пришлось отыгрываться: на 11-й минуте Александр Хмелевски вывел "Салават Юлаев" вперед.

Роман Канцеров на 12-й минуте сравнял счет.

Ярослав Цулыгин на 16-й минуте вновь вывел "Салават" вперед. "Магнитка" отыгралась во втором периоде на 30-й минуте благодаря голу Робина Пресса.

Победу "Металлургу" на 62-й минуте принес Денис Зернов.

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В следующем матче, клуб из Магнитогорска сыграет с "Барысом" в Астане. Встреча пройдет 20 ноября.

"Металлург" набрал 31 очко после 29 игр и занимает пятое место в Восточной конференции. У "Барыса" 18 баллов и предпоследнее, 11 место на "Востоке".

В этом сезоне "Барыс" и "Металлург" еще не встречались. Всего, в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 соперники проведут четыре игры.