"Металлург" посадил в запас игрока сборной Казахстана: известна причина

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин объяснил позднее появление на льду в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (0:4) нападающего сборной Казахстана Никиты Михайлиса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу магнитогорского клуба.

- В принципе игра была равной, проиграли мы в мелочах. Не забили большинство. Получили глупейшее удаление при счете 0:1, когда могли переломить ход игры и были моменты. Так что эти мелочи - это не мелочи. Хотелось бы, чтобы игровая дисциплина встала на место. На разборе после игры делали акцент на этом.

- Достаточно рано перестал появляться Никита Михайлис, но он вышел в третьем периоде. С его состоянием здоровья это не связано?

- Нет, не связано.

- Что вы преследовали, отправляя его на время в запас?

- Его игра стала причиной этого.

В текущем сезоне, Михайлис провел в КХЛ 25 матчей, набрав 16 очков (7+9).

В минувшем сезоне нападающий сборной Казахстана завоевал с "Металлургом" Кубок Гагарина.