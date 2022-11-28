Скабелка устраивает репрессии в "Барысе" - источник

Телеграм-канал о российском хоккее "АренаБреда" прокомментировал кадровые решение со стороны главного тренера казахстанского "Барыса" Андрея Скабелки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Андрей Скабелка устраивает репрессии в "Барысе".

Защитник Юрий Сергиенко и нападающий Джереми Бракко пропускают две ближайшие игры "барсов" в Екатеринбурге и Челябинске.

Покидает команду и нападающий Майкл Шапю, который за последние полтора месяца три раза уходил на больничный по травмам", - пишет источник.

Отметим, "Барыс" объявил о том, что Шапю покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. При этом Скабелка после поражения от "Спартака" (1:4) заявил, что примет кадровые решения.

Сегодня, 28 ноября, в Екатеринбурге астанчане проведут матч с "Автомобилистом", лидирующим в Восточной конференции. Начало - в 20:00 по казахстанскому времени.

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