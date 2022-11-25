"Кадровые решения будут". Скабелка отреагировал на поражение "Барыса" в матче КХЛ

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал поражение от "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Астане завершился победой гостей со счетом 4:1.

"Я бы отметил Гранта, солидный защитник. Но, к сожалению, в атаке те, кто умеют и должен забивать, этого не делают. Легионеры сегодня не играли почти весь третий период, потому что наиграли на "-3". Это решение накопительное. Никого не устраивает нынешнее положение, поэтому кадровые решения будут. Какие - пока сказать не могу", - цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

Отметим, что "Барыс" 26 ноября отпразднует 23-летие со дня основания клуба. По этому поводу астанчане вышли на матч в форме с уникальным дизайном, которая в дальнейшем будет использоваться в благотворительных целях.

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