Шайба в овертайме решила исход матча "Барыса" в КХЛ

Столичный "Барыс" уступил на выезде хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Примечательно, что "Барыс" первым вышел вперед после шайбы Кирилла Ляпунова на десятой минуте.

"Амур" избежал поражения лишь в конце матча, когда на 58-й минуте отличился Ярослав Лихачев.

Победу хабаровчанам на последней минуте овертайма принес Алекс Броадхёрст.

У "Барыса" после 53 игр 40 очков и предпоследнее, десятое место в Восточной конференции. "Амур" провел 51 матч и набрал 43 балла. Команда располагается на девятом месте таблицы "Востока".

В следующем матче "Барыс" вновь сразится с "Амуром". Игра пройдет 2 февраля в Хабаровске.

