"Северсталь" - "Барыс": прямая трансляция матча КХЛ

Сегодня, 6 декабря, столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде с "Северсталью", сообщают Vesti.kz.

Матч в Череповце начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Трансляция на телеканале Qazsport начнется в 20:50.

Трансляция на телеканале Qazsport

"Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 34 матчах.

В последнем матче столичный клуб проиграл на своем льду московскому "Спартаку" - 2:4.

"Северсталь" набрала 36 баллов и идет шестой в Западной конференции.

Отметим, что это первая встреча в рамках очередной выездной серии. Вторую игру астанчане проведут 8 декабря в Санкт-Петербурге против местного СКА.

"Барыс" назвал состав на выездную серию КХЛ