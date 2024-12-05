"Барыс" назвал состав на выездную серию КХЛ

Столичный "Барыс" определился с составом в выездное турне по маршруту Череповец – Санкт-Петербург в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда включила в него трех вратарей, передают Vesti.kz.

Расписание игр:

6 декабря в 21:00 "Северсталь" - "Барыс";

8 декабря в 19:00 СКА - "Барыс".

Состав "Барыса":

вратари: Никита Бояркин, Юхан Маттссон, Андрей Шутов;

защитники: Адиль Бекетаев, Данил Бутенко, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Никита Камалов, Артем Королев, Бейбарыс Оразов, Илья Хохлов;

нападающие: Алихан Асетов, Станислав Бочаров, Антон Бурдасов, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Иван Николишин, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Кирилл Панюков, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Никита Сетдиков, Ансар Шайхмедденов.

Добавим, что в лазарете астанчан по-прежнему находятся Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко.

"Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 34 матчах.