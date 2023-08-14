В России раскрыли неофициальный лимит в "Барысе" на легионеров

Российский хоккейный обозреватель Алексей Шевченко привел некоторые подробности относительно трансферной политики астанинского "Барыса", сообщают Vesti.kz.
"А вы знали, что в "Барысе" есть неофициальный лимит на легионеров? И запрет на приглашение российских игроков. У клуба будет еще два легионера, не больше", - пишет он в своем телеграм-канале.
Напомним, что казахстанский клуб проводит предсезонный турнир в Казани, где сегодня, 14 августа, проведет матч за третье место с ярославским "Локомотивом". Трансляция будет доступна по этой ссылке.
"Барыс" стартует в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.
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